Pläne für Neubau von Kinderhospiz bei Weilheim

Wenn ein Menschenleben gut verläuft, dann können alte Menschen friedlich zu Hause sterben. Der Umgang mit todkranken Verwandten oder Mitmenschen ist in jedem Alter eine Herausforderung. Besonders schwierig wird es, wenn Kinder betroffen sind.

50.000 Kinder gibt es in Deutschland, die unheilbar krank sind. Vielen von ihnen und ihren Familien kann in einem Kinderhospiz eine Begleitung und ein würdevolles Ende gegeben werden. Ein solches soll jetzt in Polling bei Weilheim gebaut werden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den Standort am Donnerstagabend besucht.

Polling: Hospiz für Erwachsene seit 20 Jahren

Der Hospizverein Polling betreibt seit über 20 Jahren ein Hospiz für Erwachsene in den Räumen des Klosters Polling bei Weilheim - und plant den Neubau eines Kinderhospizes. Zehn Plätze sind es bisher, die Menschen ein würdiges Sterben ermöglichen. Mit dem geplanten Neubau soll die Zahl der Plätze für Erwachsene auf 14 erhöht werden. Was der Hospizverein unter der Federführung der früheren Landtagsabgeordneten Renate Dodell jetzt neu plant, ist ein teilstationäres Kinderhospiz mit acht Plätzen.

Gesundheitsminister Holetschek will Hospiz unterstützen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will das Projekt unterstützen und dankte den Ehren- und Hauptamtlichen für ihren Dienst an Menschen in ihrem allerletzten Lebensabschnitt. Dem BR sagte der Minister, dass er "unendlich dankbar" sei für das Engagement von Ehren- und Hauptamtlichen in der Hospizarbeit.

Finanzierungslücke von 1,5 Millionen Euro

17,5 Millionen Euro soll der vierstöckige Neubau im Garten des Klosters kosten. Die Summe teilen sich die Diözesen Augsburg und München-Freising mit der Schwesternschaft von Kloster Polling und den Betreibern der beiden Hospize. Das sind der bestehende Hospizverein für den Erwachsenenbereich. Der Betreiber für das Kinderhospiz soll eine gemeinnützige "gGmbH Haus Anna" aus München werden. Bisher klafft noch eine Finanzierungslücke von 1,5 Millionen Euro. Wenn sich die Planungen und Genehmigungen ohne Schwierigkeiten weiterentwickeln, soll im Jahr 2025 mit dem Bau begonnen werden.