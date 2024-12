Pistenspaß ohne Leberkas? Die Veggie-Küche auf der Zugspitze

NoLeberkas und Kürbissuppe statt Currywurst und Schnitzel

Fleischgerichte sind schon lang kein Muss mehr, diese Erfahrung hat Johannes Tiebel vergangenes Jahr gemacht. Der Gastrochef der Zugspitzbahn hatte damals zum ersten Mal Chili sin Carne, also Chili ohne Fleisch als vegetarische Alternative im Angebot. "Wir haben damals die doppelte Menge zum Vorjahr mit Chili sin Carne verkauft", erzählt er. "Da ist was im Busch", dachte er sich daraufhin.

Deswegen haben die Betreiber des "Gletscher 2600" die Speisekarte diese Wintersaison komplett auf vegetarische Speisen umgestellt. Zum Menü gehören vegetarische Burger, klassische Käsespätzle oder Gerichte, die NoLeberkas oder NoCurrywurst heißen und mit Fleischersatzprodukten hergestellt werden. Einer der Renner ist die Kürbissuppe, die die Köche des "Gletscher 2600" nach eigenem Rezept in der Profi-Küche auf dem Zugspitzgipfel zubereiten.

Das Besondere am Kochen auf dem Berg: Mehr Salz im Rezept

Koch Yannick Fehren erklärt, was das Besondere an den Rezepten auf dem Berg ist: "Wir brauchen hier viel mehr Gewürze als im Tal" erklärt er. "Die Suppe wäre total versalzen, würde man sie so im Tal servieren." Denn die Geschmacksnerven reagieren in der Höhe anders als in niedrigeren Lagen. Und so braucht es auf der Zugspitze mehr Gewürze. An diesem Freitag verarbeitet Koch Yannick Fehren mit seinen Kollegen rund drei Steigen frische Kürbisse, die insgesamt 40 Liter Kürbissuppe für das neue vegetarische Angebot ergeben. Was aktuell nicht verkauft wird, wandert tiefgefroren in die Kühlung für die kommende Woche.

Die Winter-Touristen, die an diesem Tag in Decken eingehüllt auf der Terrasse des "Gletscher 2600" sitzen, sind vom neuen Angebot überzeugt. "Normalerweise gibt es Pommes oder Germknödel als vegetarische Alternative", sagt eine Skifahrerin nach dem ersten Test. "Aber hier ist das Angebot richtig toll." "Vielleicht ist das nachhaltiger", sagt ein anderer.