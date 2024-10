Fleischlos essen gehen in Bayern: Welche Stadt liegt vorne?

Ein vegetarischer Döner oder eine vegane Cremé-Torte? Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, findet mittlerweile in den meisten Orten passende Alternativen. Die fleischlose Lebensweise rückt am Weltvegetariertag am 1. Oktober wieder einmal in den Fokus.

Bayernweit sollen es Veganer und Vegetarier in Nürnberg am leichtesten haben. Laut einer aktuellen Umfrage gibt es dort pro 100.000 Einwohner 5,7 ausschließlich vegane und vegetarische Restaurants – der beste Wert bayernweit. Der Kartenzahlungsanbieter Flatpay hat hierfür in 80 deutschen Städten über die App "Happy Cow" passende Restaurants ermittelt.

Zum Artikel: Fakten zur vegetarischen Ernährung

Erlangen, München und Würzburg unter Top 20

Köln liegt auf Platz eins (6,99 Restaurants auf 100.000 Einwohner) des Rankings, gefolgt von Leipzig und Mainz. Nürnberg liegt deutschlandweit auf Platz 7. Die bayerischen Städte Erlangen (Platz 13) und München (Platz 14) und Würzburg (Platz 17) liegen ebenfalls unter den Top 20. Doch haben Vegetarier und Veganer in Nürnberg wirklich die beste Auswahl?

Nürnberg: Viele vegane Restaurants in App erfasst

"Das würde ich bestreiten", sagt Alan Canepa vom Verein Vegan Guide e.V. Nürnberg und Mittelfranken. Er weist darauf hin, dass die Datengrundlage des Rankings zu hinterfragen sei. "Denn das hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen vegane Restaurants in den Apps vermerkt haben", sagt er. "Hier in Nürnberg haben wir die Daten eben gut erfasst." Über 400 Einträge für vegane Restaurants gibt es auf der interaktiven Karte des Vegan Guide aktuell [externer Link] – von Forchheim über Greding bis Gunzenhausen.

Dehoga: Bis zu 400 spezielle Restaurants in Bayern

Eine genaue Zahl, wie viele ausschließlich vegane oder vegetarische Restaurants es in bayerischen Städten gibt, gebe es nicht, erklärt Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer beim Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Man habe dazu keine Daten erfasst. Werte von 300 bis 400 speziellen Restaurants in ganz Bayern seien aber realistisch. Es seien nicht "unendlich viele", so Geppert.

Mehr Veggie-Gerichte auf den Speisekarten

"Was aber mehr geworden ist, ist der Anteil an vegetarischen Gerichten auf den Speisekarten der ganz klassischen Restaurants." Zudem, so Thomas Geppert weiter, bemerke man bei Dehoga hier Unterschiede zwischen Stadt und Land: Die Nachfrage nach veganen oder vegetarischen Speisen in Restaurants sei in Großstädten wie Nürnberg oder München deutlich größer als im ländlichen Raum.

Apps helfen bei Restaurantsuche

Neben Instagram-Kanälen oder regionalen Blogs gibt es verschiedene Apps, die bei der Suche nach einem veganen Restaurant helfen. "Happy cow" und "Vanilla bean" sind die wohl bekanntesten Anbieter. Alan Canepa vom Vegan Guide Nürnberg und Mittelfranken hat noch einen Tipp: "Es gibt viele Restaurants, die vegan sind, die zum Teil auch traditionell vegan kochen, die aber einfach in keiner App vermerkt sind". Gerade in der arabischen Küche gebe es oft Speisen auf der Karte, die immer vegan zubereitet werden, wie beispielsweise Humus.

Vegane Restaurants: Extremer Zuwachs in Nürnberg

In den vergangenen zehn Jahren seien in Mittelfranken aber eine Menge vegane Restaurants hinzugekommen: 2012 hat die Gruppe vom Vegan Guide mit dem sogenannten vegetarischen Stadtplan für Nürnberg begonnen: "Damals hatten wir nur sechs Restaurants verzeichnet, die wir kannten". Heute sind beim Vegan Guide 425 Restaurants mit veganen Speisen vermerkt. Einen Eintrag bekommt ein Restaurant, sobald es zwei vegane Hauptgerichte anbietet, so Alan Canepa.