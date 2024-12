Offene Weihnachtsmärkte: Bis Silvester oder länger

Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, auch nach dem Heiligen Abend strahlen Weihnachtsmärkte einen Zauber aus. Immer mehr Märkte in Bayern haben auch nach Weihnachten noch geöffnet. Ein paar Beispiele:

Winterzauber-Markt in Dinkelsbühl, Mittelfranken

"Zwischen den Jahren habe ich oft mehr Zeit als vor Weihnachten", sagt eine Besucherin auf dem Winterzauber-Markt im mittelfränkischen Dinkelsbühl. Deswegen freut sie sich, dass sie sich auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch mit einer Freundin draußen zum Punschtrinken verabreden kann. Es sind zwar nur wenige Buden, die hinter dem Rathaus auf dem Schweinemarkt aufgestellt sind, aber das reicht aus für eine gemütliche Stimmung.

Andrea Stey verkauft hier Crêpes. Dass die Buden noch bis Dreikönig - bis zum 6. Januar - offen sind, findet sie eine sehr gute Idee, der Umsatz läuft gut. Sie ist überzeugt, dass es vielen Leuten gut tue, nach vielen Familientreffen auf engem Raum mal wieder an die frische Luft zu kommen. "Der Winterzauber-Markt bietet ein Ziel beim Spazierengehen, da kommen die Menschen mal wieder raus aus ihren Wohnzimmern."

Den kleinen Winterzauber-Markt besuchen weniger die Touristen, als vielmehr die Einheimischen, die sich hier gemütlich mit Freunden verabreden, beobachten die Buden-Besitzer. Zu Weihnachten kommen nämlich auch viele ehemalige Einwohner wieder nach Dinkelsbühl, um ihre Familien zu besuchen. Der Winterzauber-Markt in Dinkelsbühl ist noch bis zum Ende der Schulferien geöffnet, täglich von 14 bis 20 Uhr.

Angeboten werden hauptsächlich Essen und Getränke, zum Beispiel: Waffeln, Glühwein, Eierpunsch, aber auch Mützen und Schals. Übrigens, die Idee zum kleinen "Nebenmarkt" neben dem Großen Weihnachtsmarkt im Spitalhof hat sich während Corona ergeben. Damit sich die Menschenmassen entzerren, sagt das Tourismus-Büro Dinkelsbühl. Die Notlösung hat sich zum Publikumsmagnet entwickelt.

Wintermärchen-Markt in Gersthofen, Schwaben

Bei Lichterketten und Kerzenduft lädt auch im schwäbischen Gersthofen der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz heute noch zum Verweilen ein. "Der Glühwein schmeckt auch nach Weihnachten noch", sagt eine Besucherin. Zusätzlich zu Kulinarischem bietet die Stadt unter dem Motto "Wintermärchen Gersthofen" ein buntes Programm an. Von Livemusik über Kasperletheater bis hin zu After-Work-Events ist alles dabei.

Stefan Springer vom Schausteller-Verband freut sich: "Zwischen Weihnachten und Silvester ist noch extrem viel geboten auf der Bühne, und das kommt an bei den Besuchern." Für Kinder steht außerdem eine Märchen-Eisenbahn bereit, für Erwachsene eine Eisfläche zum Stockschießen, die sogar auf Wunsch reserviert werden kann. Der Weihnachtsmarkt Gersthofen ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet – bis zum Montag, den 30. Dezember.

Weihnachtlicher Lichterzauber am Flughafen München

Wer über die Feiertage verreist war und in den nächsten Tagen mit dem Flieger am Flughafen München landet, der kann dort noch nachträglich Weihnachtsatmosphäre schnuppern. Die Verkäufer erwarten ein gutes Geschäft. Sie setzen ihre Hoffnung auf Touristen, die heimfliegen und noch ein Geschenk brauchen.

Natürlich steht der Wintermarkt nicht nur Passagieren offen, sondern jedem, der die Weihnachtszeit noch etwas verlängern will. Viele Menschen haben zwischen den Jahren frei und somit mehr Muße zum Bummeln. Auf der überdachten Freifläche der Airport-Plaza gibt es sogar die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen, dazu gibt es noch ein Bühnenprogramm und Kulinarisches sowieso. Der "Weihnachtliche Lichterzauber" am Flughafen München hat noch bis Sonntag, den 29. Dezember, täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Weitere Wintermärkte in Bayern

Neben Dinkelsbühl, Gersthofen und dem Flughafen München gibt es noch weitere Weihnachtsmärkte in Bayern, die jetzt noch ein paar Tage offen sind. Zum Beispiel der Wintermarkt Waldwipfelweg im Bayerischen Wald oder das Winterdorf Bayreuth. Wichtig: Jeder Markt hat andere Öffnungszeiten, deswegen trotz aller Entspannung in der Zeit zwischen den Jahren am besten vor dem Besuch noch einmal nachschauen, wie lang der jeweilige Markt überhaupt Besucher empfängt.