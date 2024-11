Deutschlands höchster Berg: Skisaison auf der Zugspitze startet

Auch Fußgänger und Winter-Ausflügler können auf die Zugspitze und dort etwa rund um das Sonnalpin, die Kapelle und in Richtung des in Bau befindlichen Iglu-Dorfes spazieren. Die Familienrodelbahn abseits der Skipisten ist bereits geöffnet. Nicht fahrbereit ist weiterhin die Wankbahn, die noch mindestens bis Ostern kommenden Jahres saniert wird.

Vegetarisches und Veganes im Restaurant Gletscher 2600

In der Gastronomie am höchsten Berg Deutschlands gibt es ebenfalls eine Änderung. So bietet eines der drei Restaurants auf der Zugspitze ab heute seine Speisekarte komplett mit vegetarischen und veganen Gerichten an. "Wir möchten ein Zeichen setzen und zeigen, dass es nicht immer Fleisch sein muss", begründet der gastronomische Leiter der Bayerischen Zugspitzbahn, Johannes Tiebel diesen Schritt.

Etwas pragmatischer klingt seine Sprecherin: Es habe sich gezeigt, dass sich diese Alternativen in den Restaurants auf der Zugspitze schon seit Jahren "super gut verkaufen, der Gast sie sehr gerne annimmt und so wollen wir das Angebot einfach verbreitern", sagt Verena Tanzer. Hüttenklassiker wie Leberkas oder Currywurst stehen im Restaurant Gletscher 2600 trotzdem noch auf der Karte – aber ab jetzt als pflanzenbasierte Alternativen. Und alle Wintersportler, die nicht auf Fleisch verzichten wollen, kehren in den SB-Restaurants am Gipfel oder im Skigebiet Zugspitzplatt ein.