KI-Endspurt: Warum 1.000 Dollar pro Frage erst der Anfang sind

Ein Franziskaner-Mönch entwickelt eine Proto-KI auf Mallorca. Ein KI-generierter Jesus begeistert Facebook-Nutzer und Fischfreunde. Und Geschichten von hinduistischen Zeitaltern kündigen vielleicht die Zeit der Super-KI an. Fritz, Marie und Gregor machen es sich in weihnachtlicher Stimmung gemütlich - und erzählen die besten Geschichten zum Thema KI und Religion. Außerdem melden sich Marie und Gregor zum Schluss mit ganz aktuellen Nachrichten, um die Entwicklungen rund um OpenAIs spektakuläres "o3”-Modell und neue Video-KIs von Google und Pika zu besprechen. Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Marie Kilg ist Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. In dieser Folge: 00:00 Eine KI-Weihnachtsgeschichte 2:50 KI-Geist der Vergangenheit: Der Mönch und der Algorithus 11:40 KI-Geist der Gegenwart: KI-Jesus auf Facebook 22:20 KI-Geist der Zukunft: Das Zeitalter des Verfalls 30:05 Was haben wir mit KI gemacht? "o3” und KI-Videos Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Hendrik Loven, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Links und Quellen: Ramon Llulls Algorithmus https://nautil.us/the-perpetual-quest-for-a-truth-machine-702659/ https://www.forbes.com/sites/gilpress/2020/02/26/12-artificial-intelligence-ai-milestones-2-ramon-llull-and-his-thinking-machine/ Fake-Bilder von Jesus und Kindern auf Facebook https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/hunderttausende-liken-fake-bilder-von-ki-kindern-auf-facebook,UX7b43G OpenAIs "o3”-Modell https://the-decoder.de/openais-neues-reasoning-modell-o3-startet-ab-ende-januar-2025/ Der ARC-AGI-Test zum Ausprobieren https://arcprize.org/play?task=00576224 Francois Chollet, Schöpfer des ARC-AGI-Test, über o3 https://arcprize.org/play?task=00576224 Tomatenschneiden mit Sora und Veo 2 https://x.com/AngryTomtweets/status/1868954948282503533 Veo 2 https://youtu.be/G9RDHs9nx04 Marie und Gregor als Pika 2.0-Charaktere https://www.linkedin.com/posts/gregorschmalzried_%C3%A4hnlich-wie-marie-kilg-und-ich-in-diesem-activity-7277274163025788928-uxgV Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an kipodcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!