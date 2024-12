Schauspielerin Hannelore Hoger gestorben

Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte das ZDF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Fernseh-, Film- und Bühnenstar starb laut Mitteilung des Managements bereits am 21. Dezember in Hamburg.

"Bella Block" mehrfach ausgezeichnet

Bekannt war Hoger vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin "Bella Block". Die Krimireihe lief 24 Jahren lang im deutschen Fernsehen und wurde zuletzt 2018 ausgestrahlt.

Für ihre Darstellung der Kommissarin wurde sie mit zahlreichen renommierten Preisen geehrt, darunter der Bayerische Fernsehpreis, die Goldene Kamera und der Grimme-Preis.

Auch Auftritte in Kinofilmen

Ihre Karriere hatte Hoger in den 60er Jahren als Theaterschauspielerin begonnen. 1965 hatte sie dann ihr Debüt beim Fernsehen. Später hatte sie auch Auftritte in einigen Kinofilmen. In Helmut Dietls "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" spielte sie beispielsweise eine Klatschreporterin.

1975 spielte Hoger in dem Film "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" unter der Regie von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie zudem mit namhaften Regisseuren wie Adolf Winkelmann zusammen.