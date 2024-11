Großer Andrang bei der Eröffnung der veganen Fleischerei in Augsburg.

Großer Andrang bei der Eröffnung der veganen Fleischerei in Augsburg.

11.11.2024, 08:34 Uhr Audiobeitrag

> Augsburgs erste vegane "Metzgerei" eröffnet

Augsburgs erste vegane "Metzgerei" eröffnet

Die erste vegane "Metzgerei" in Augsburg hat ihre Türen geöffnet. Das Geschäft bietet in der Altstadt ausgewählte pflanzliche Fleisch- und Käsealternativen. Wie kommt das an? Auch Augsburgs Obermeister der Fleischerinnung wagte den Geschmackstest.

Von Thomas Pösl