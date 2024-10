Vor-und Nachteile einer vegetarischen Ernährung bei Kindern

"Je jünger, desto riskanter": Wann können Kinder mit vegetarischer Ernährung anfangen?

Aber insbesondere in Wachstumsphasen wie im Säuglingsalter oder während der Pubertät raten Experten dazu, gelegentlich Fisch oder Fleisch in den Speiseplan aufzunehmen. Da der Magen von Kindern sehr klein sei, dürften die Nährstoffe kein allzu großes Volumen haben. In Fleisch oder fleischhaltigem Brei sei Eisen oder auch Vitamin B12 in hochkonzentrierter Form enthalten, so Axel Gerschlauer, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Nordrhein.

Als Startpunkt für eine vegetarische kindliche Ernährung empfiehlt er: "Je älter, desto besser", denn Kinder seien keine kleinen Erwachsenen. Sie hätten aufgrund des Wachstums und der Entwicklung ihres Gehirns und der anderen Organe deutlich höhere Ansprüche an eine konsequent gute Nährstoffversorgung als Erwachsene.

Welche Vorteile bietet eine vegetarische Ernährung?

Werden die besonderen altersspezifischen Bedürfnisse berücksichtigt und die Gefahr des Nährstoffmangels im Blick behalten, bietet eine gut durchdachte vegetarische Ernährung auch zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel eine geringere Kalorienzufuhr, die das Risiko von Übergewicht verringert, sowie einen hohen Ballaststoffgehalt, der die Darmgesundheit fördert. Diese Benefits könne man aber auch erzielen, wenn man hin und wieder Fisch und hochwertiges Fleisch konsumiere, sagt Koletzki.