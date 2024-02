Pilz-Kakao und Öko-Landbau: Biofach startet in Nürnberg

Traditionell präsentiert die Branche zur Biofach-Eröffnung die aktuellen Zahlen: Dabei ist die Frage, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr wieder mehr Bio-Lebensmittel gekauft haben. Die Zahlen, die die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern bereits veröffentlicht hat, zeigen: Die Nachfrage steigt, wenn auch zaghaft, wieder an. Denn nach dem Boom in der Corona-Pandemie folgte die Delle durch die Folgen des Angriffs auf die Ukraine.

Auf und Ab in der Biolandwirtschaft gewohnt

Hubert Heigl ist seit 1991 Bio-Landwirt. In Kallmünz im Landkreis Regensburg züchtet er Schweine. Und er ist Landesvorsitzender des Naturland-Verbandes. Es habe immer Phasen gegeben, wo es mal besser und mal schlechter in der Biolandwirtschaft ging, sagt er. Aber der Markt sei letztlich immer gewachsen. “Und so wird es auch in Zukunft sein“, sagt Heigl. Die Branche sei relativ stabil durch die Krise durchgekommen, sagt er. Aber auch die Bio-Landwirte leiden unter den bürokratischen Anforderungen. Sie müssen mehr Formulare ausfüllen als ihre konventionellen Kolleginnen und Kollegen.

Bio-Ziele und Bio-Realität in Bayern

Weniger Bürokratie könnte die Umstellung auf Bio befördern, so Heigl. Eigentlich ist es auch das Ziel. Sowohl die Bundesregierung als auch die bayerische Staatsregierung haben sich vorgenommen, bis 2030 in der Landwirtschaft einen Öko-Anteil von 30 Prozent zu erreichen. In Bayern liegt dieser Anteil aktuell (Ende 2022) bei 13,4 Prozent. Nach vorläufigen Zahlen des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums ist die Ökofläche 2023 um mehr als 4.000 Hektar gewachsen. Allerdings bräuchte es im Freistaat einen Zuwachs von 60.000 Hektar pro Jahr, haben die vier größten Bioverbände in Bayern errechnet.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir in Nürnberg

Landwirtschaftspolitik und Preisentwicklungen werden auch auf der Biofach diskutiert, auch auf Bundesebene. Zur Eröffnung der Biofach am 13.Februar kommt auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (B90/Die Grünen) nach Nürnberg. Nach seiner Rede bei der offiziellen Eröffnung wird er auch einen Rundgang durch die Fachmesse machen.