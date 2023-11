Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Pfusch beim Glasfaserausbau: Stadt Lohr zeigt Baufirma an

Pfusch beim Glasfaserausbau: Stadt Lohr zeigt Baufirma an

Immer neue Verzögerungen und Pfusch am Bau: Jetzt reicht es der Stadt Lohr in Unterfranken. Sie hat beim Glasfaserausbau die Reißleine gezogen. 200 Mängel sind bislang bekannt. Offenbar kein Einzelfall in Bayern.