"Peter und der Wolf" auf Deutsch und Russisch in Kempten

Peter und der Wolf auf Deutsch und auf Russisch – dieses Experiment wagt das Theater in Kempten. Der in Kasachstan geborene und ab dem zehnten Lebensjahr in Deutschland aufgewachsene Schauspieler Roman Just erzählt die Geschichte in beiden Sprachen. Größte Herausforderung für ihn dabei: Nichts durcheinanderzubringen. "Manchmal, wenn man im Fluss ist, weiß man gar nicht mehr, in welcher Sprache man ist", sagt der Schauspieler.

Lust auf die andere Sprache und Kultur

Der Wechsel zwischen den Sprachen soll den kleinen wie großen Zuschauern Lust machen auf die jeweils andere Sprache und Kultur. Regisseur Johannes Lang hofft, dass er mit dem zweisprachigen Stück auch Menschen ins Theater locken kann, die sonst wegen fehlender Sprachkenntnisse vielleicht nicht kommen würden. "Die Hoffnung ist, dass sie merken: 'Okay, Theater ist nicht nur der große Kulturtempel, sondern das Theater ist für alle da!'", sagt Lang: "Und das ist doch das Schöne, wenn man alle Leute reinbekommt ins Theater."

Das Russische würde den Regisseuren fehlen

Die Idee für die deutsch-russische Inszenierung hatte Theaterdirektorin Silvia Armbruster. Gemeinsam mit ihr hat Johannes Lang an dem zweisprachigen Stück gearbeitet. Nach ersten Versuchen stellten die beiden schnell fest, die Geschichte gleichzeitig auf Deutsch und Russisch auf der Bühne zu erzählen, funktioniert: "Irgendwann gab es auch den Punkt, wo wir als Regie-Team dastanden und gesagt haben: 'Also wenn jetzt das Russische weg wäre – uns würde was fehlen!'"

Eigene Klavierfassung von "Peter und der Wolf" für Kempten

Für "Peter und der Wolf" – von Sergei Prokofjew ursprünglich für ein ganzes Symphonieorchester geschrieben – hat die Kemptener Konzertpianistin Nataliya Tkachenko eine eigene Klavierfassung erarbeitet. Die aus der Ukraine stammende Künstlerin glaubt, dass ein Stück auf Deutsch und Russisch auch einen Teil zur Integration beitragen kann. Denn viele hier lebende Russen hätten bis heute Hemmungen, in der Öffentlichkeit Russisch zu sprechen. "Jetzt habe ich öfter von den Russen gehört: 'Ach, wir fühlen uns geehrt, dass ein deutsches Theater auch die russische Sprache bringt'", sagt Tkachenko.

Weitere zweisprachige Theater-Aufführung geplant

Bis 10. Oktober sind fünf Aufführungen von „Peter und der Wolf“ im Theater in Kempten angesetzt. Die meisten Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage soll es aber bald eine Wiederaufnahme geben. Für die kommende Saison plant das Theater in Kempten darüber hinaus einen zweiten zweisprachigen Abend – dann auf Deutsch und auf Türkisch.