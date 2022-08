"Es ging nicht mehr": Personalnot zwingt Handwerker zum Aufhören

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, muss es nach Überzeugung des schwäbischen Handwerkskammerpräsidenten zu einem Umdenken bei Entscheidungsträgern, Eltern, Lehrern und Schulen kommen. "Wir müssen da einfach die Erkenntnis haben, dass eine Ausbildung im Handwerk ein solider Grundstock ist und dass hier kein Karriereende besteht", sagt Rauch. "Die können auch mal besser dastehen als mancher Bachelor oder Master."

Pflichtpraktikum im Gymnasium

Die Handwerkskammer Schwaben habe schon lange ein Pflichtpraktikum in den Gymnasien gefordert, damit auch Gymnasiasten mit dem Handwerk in Berührung kommen. "Jetzt haben wir bei der Politik endlich Gehör gefunden", sagt Rauch. "Der Ministerpräsident will ein verpflichtendes Praktikum, einen Handwerkstag oder Handwerkswoche in den Gymnasien einführen. Und das können wir natürlich nur begrüßen."

Werbung für das Handwerk

Die Handwerkskammer Schwaben selbst versucht laut ihrem Präsidenten, in sozialen Medien, bei Berufsbildungsmessen und an Schulen für das Handwerk zu werben. "Wir haben eine große Imagekampagne des Handwerks gesteuert aus Berlin, bei der wir versuchen, an die Jugendlichen heranzukommen", sagt Rauch. "Wenn wir den Kontakt zu den Jugendlichen haben und sie vielleicht für ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb begeistern können, dann haben wir ganz große Erfolgsaussichten."

Tränen bei den Stammkunden in Seeg

Für die Metzgerei der Jankes in Seeg kommen all diese Bestrebungen natürlich zu spät. Seit dem 1. August ist das Geschäft geschlossen. Fanny Janke erzählt von Stammkunden, die 69 Jahre lang in ihren Laden gekommen sind, und am letzten Tag die Metzgerei mit Tränen in den Augen verließen. "Du musst die Kunden im Stich lassen", sagt die 58-Jährige. "Das tut wirklich weh. Das tut in der Seele weh."

Lichtblick: 40- statt 90-Stunden-Woche für die Jankes

Eigentlich wollten die Jankes Ihren Betrieb noch bis zur Rente weiterführen - jetzt gehen sie eben woanders arbeiten. Metzgermeister Herbert hat zwei Stellen zur Auswahl, seine Frau Fanny fängt in einer Käserei in der Nähe als Verkäuferin an. Angestellt sein – daran müssen sich die beiden nach einem Leben in der Selbstständigkeit erst noch gewöhnen. Aber sie können dem Ganzen trotz allem auch eine gute Sache abgewinnen. "Ich habe mein Leben lang seit dem 15. Lebensjahr immer samstags gearbeitet", sagt Herbert Janke. "Jetzt muss ich nicht mehr 90 Stunden arbeiten, sondern nur noch 40 - das ist das Plus daran." Und Fanny Janke hofft, dass sie jetzt nach der Arbeit mal abschalten kann. "Bei der Selbstständigkeit hast du immer gedacht: Ah, ja, das muss ich noch vorbereiten, den Kollegen muss ich noch anrufen, den Zulieferer…", sagt sie. "Und jetzt schaltest du dann halt einfach ab. Das ist neu für uns. Aber ich freue mich drauf."