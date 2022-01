Per Mausklick zum Kita-Platz in Augsburg

Für die Suche nach einem Kita-Platz hat die Stadt Augsburg ein neues Onlineportal eingerichtet. Es soll Eltern einen Überblick geben und auch Anfragen und Vormerkungen möglich machen. Erreichbar ist das Portal unter www.kitaplaner.de.

Kinder können über das Portal bei mehreren Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen angemeldet werden. Eltern können dazu auch ihre Prioritäten angeben. In einem weiteren Schritt soll es später möglich werden, Kinder auch für einen Hortplatz anzumelden.

Kita-Portal für Augsburg: ein "Meilenstein"

Die Stadt bezeichnet das Projekt als großen Meilenstein für eine digitale Zukunft. Oberbürgermeisterin Eva Weber und Bildungsreferentin Martina Wild stellten das Kita-Portal am Mittag in einer Online-Pressekonferenz vor. Zwei Jahre lang habe die Stadt an dem Projekt gearbeitet. "Wir wollten Erfahrungen der anderen Kommunen abwarten", so Oberbürgermeisterin Eva Weber. Außerdem habe man alle Partner an Bord nehmen wollen. Jetzt können Eltern auf alle städtischen Einrichtungen online zugreifen und auch auf die allermeisten kirchlichen und privaten, sowie auf 142 Tagespflegeangebote. "Wir schreiben eine Erfolgsgeschichte", so Eva-Maria Hermanns, Leiterin der städtischen Kindertagesbetreuung.

Vorteile für Eltern und Träger

Die Stadt Augsburg verspricht sich vom neuen Kita-Portal weniger Papierberge und weniger Fehler durch Doppelanmeldungen und unleserliche Handschrift. Eltern können für ihre Kinder von Zuhause aus innerhalb weniger Minuten gleichzeitig bei verschiedenen Einrichtungen freie Plätze anfragen. Der persönliche Gang zur Anmeldung ist nicht mehr nötig. Wenn es technische oder sprachliche Hürden für Eltern gibt, helfen die zwölf sogenannten K.I.D.S.-Familienstützpunkte als Anlaufstellen im Stadtgebiet.

Anmeldung für Kita-Platz in Augsburg bis zum 25. Februar

Das Kita-Jahr startet immer zum 1. September. Damit Kinder in der regulären Platzvergabe berücksichtigt werden können, müssen sie in Augsburg bis zum 25. Februar angemeldet werden. Wenn Plätze frei werden, können Kinder auch während des Jahres in eine Krippe oder einen Kindergarten aufgenommen werden.