Ortskerne wiederbeleben – damit die Dörfer nicht aussterben

Netzwerk "Leben und Wohnen"

Das Thema "Leben und Wohnen" auf dem Land beschäftigt auch den Regionalentwicklungsverein Donautal Aktiv im Landkreis Dillingen. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts sollen Modellkommunen gemeinsam Strategien entwickeln, die den veränderten Wohnsituationen und Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden. Wie können Kommunen es schaffen, Ortskerne attraktiv und lebendig zu gestalten, junge Leute im Ort zu halten und selbst bestimmtes Wohnen im Alter zu ermöglichen?

Um dafür Lösungen zu erarbeiten, sollen sich die teilnehmende Kommunen zu einem Entwicklungsnetzwerk mit dem Titel "Neues Wohnen auf dem Lande" zusammenschließen und sich regelmäßig über ihre Erfahrungen austauschen.

Baulücken und Leerstände erfassen

Wichtig ist natürlich auch, überhaupt zu wissen, wo es Baulücken gibt und wo Gebäude leerstehen. Im Landkreis Donau-Ries hat man dies in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit 26 Kommunen erfasst, die Eigentümer kontaktiert und das alles in einer Datenbank erfasst. So kamen 2.400 Objekte zusammen – insgesamt eine Fläche so groß wie etwa vier Neubaugebiete zusammen. Bereit zu verkaufen waren bisher rund 100 Eigentümer. Auf den meisten der Grundstücke würde bereits neu gebaut oder bestehende Gebäude saniert, sagt Konversionsmanagerin Barbara Wunder.

Wie wollen die Menschen in Zukunft wohnen?

Im Rahmen einer Wohnraumstudie hat der Landkreis Donau-Ries außerdem abgefragt, wie sich die Bürger Wohnen und Leben auf dem Land in Zukunft vorstellen. Etwa die Hälfte hält weiterhin am Einfamilienhaus fest, aber es sind auch alternative Wohnformen gefragt, so das Ergebnis: Mehrgenerationenhäuser oder sanierte Altbauwohnungen im Ortskern werden immer häufiger genannt. Bauen und Sanieren mit ökologischen Materialien ist etwa jedem fünften Befragten wichtig.