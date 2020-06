Öko-Hotspot Kuhfladen: Weiderinder als Naturschützer

Verlust der Kulturlandschaft

Doch die traditionellen Beweidungssysteme sind seit mehr als 200 Jahren auf dem Rückzug. Um 1800 berichten Fachleute erstmals über das Artensterben von Schmetterlingen in Bayern. Als in den 1920er Jahren die ersten mechanischen Mähmaschinen eingesetzt werden, sind noch so viele Frösche da, dass es zu regelrechten Gemetzeln kommt. Heute versucht man mit Projekten zur extensiven Beweidung wieder für mehr Natur und Artenvielfalt zu sorgen.

Extensive Beweidung hilft Naturschutzflächen

Vor 25 Jahren wurde in Bayern erstmals untersucht, welche Folgen die Rinderbeweidung für die Artenvielfalt hat. Inzwischen gehen immer mehr Ökologen davon aus, dass eine extensive Beweidung das Non plus ultra für Naturschutzflächen ist. Der Verein zur Förderung naturnaher Weidelandschaften Süddeutschlands rät dringend, wieder stärker in die Beweidung mit Rindern einsteigen, um "letzten Reste unserer Biodiversität" zu retten.