Oberstdorf leistet sich Zweit-Christbaum für 25.000 Euro

Weihnachten hätte so schön nachhaltig werden können in Oberstdorf. Im Kurpark ließ die Gemeinde im Herbst eine Nordmanntanne pflanzen. Sie sollte der neue, dauerhafte Christbaum werden für den Ort. Doch etliche Oberstdorfer wollten den "nachhaltigen" Kurpark-Weihnachtsbaum nicht akzeptieren. Für sie gehört ein stolzer Christbaum auf den Marktplatz - 100 Meter weiter nördlich, direkt vor der Kirche. "Das ist der Platz, der seit über 100 Jahren schon vom Christbaum eingenommen wird", sagt etwa Gustl Stempfle. Sein Urgroßvater half 1897 mit, den ersten Christbaum auf dem Marktplatz aufzustellen.

Spezialfirma aus dem Sauerland bringt Christbaum ins Allgäu

Angesichts der Kritik am fehlenden Christbaum beschloss der Gemeinderat vor einigen Wochen, kurzfristig doch noch einen Baum vor der Kirche aufstellen zu lassen. Der Auftrag ging an eine Spezialfirma aus dem Hochsauerland. Die brachte das rund 15 Meter hohe Prachtexemplar gleich mit - per Schwertransport über 600 Kilometer - für 25.000 Euro.

Kritik am teuren Baum

Der Last-Minute-Baum aus dem Sauerland kommt bei vielen Oberstdorfern nun aber auch nicht gut an. Als "nicht verhältnismäßig" und "unüberlegt" kritisiert eine Passantin den teuren Baum und sagt: "Das Geld hätte man sicher auch anders verwenden können, wo es dringend gebraucht wird in dieser Zeit." Eine andere Oberstdorferin meint: "Ich finde es wirklich traurig, dass man für so einen Baum so viel Geld ausgibt und ihn so weit hertransportiert."

Bürgermeister: Kein Kommentar zum teuren Christbaum

Der Oberstdorfer Bürgermeister will sich nicht weiter zu dem teuren Christbaum äußern. Der Gemeinderat habe das nun mal so beschlossen, heißt es aus dem Rathaus. Aus Sicherheitsgründen könnten die Gemeindewerke den Baum nicht mehr selbst aufstellen. Deshalb habe man die Spezialfirma aus dem Sauerland beauftragt. Im Vorfeld sei allen Beteiligten klar gewesen, dass das teuer werde.