Nutzung von Tiefengrundwasser: Grüne für bayernweite Regelung

Genehmigungen durch die Landratsämter

Beantragt ein Unternehmen die Nutzung von Tiefengrundwasser, entscheidet darüber nicht die Staatsregierung, sondern die zuständige Kreisverwaltungsbehörde, in der Regel ein Landratsamt. In seiner Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion an die Staatsregierung, die BR24 vorliegt, verweist das Umweltministerium auf die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wasserrechts von 2014.

Darin heißt es, dass die Entnahme von Tiefengrundwasser auf Dauer nur dann gestattet werden solle, "wenn für die öffentliche Trinkwasserversorgung keine anderen zumutbaren Versorgungsalternativen bestehen oder wenn es für andere hochwertige Zwecke genutzt werden soll, für die Wasser von besonderer Reinheit oder aus großer Tiefe erforderlich ist." Ausdrücklich auch hier genannt: Die "Heilwasser- oder Mineralwassernutzung".

Grüne fürchten "Interessenkonflikt"

Dass die Entscheidung über eine Nutzung letztendlich von den Landratsämtern getroffen werde, kritisiert Grünen-Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger. Zwar sei es in vielen Fällen zu begrüßen, dass die Kreisverwaltungsbehörden Kompetenzen vom Staat übertragen bekommen hätten. Im Falle des Tiefengrundwassers sei dies allerdings fragwürdig, so Steinberger.

"Wenn wirtschaftliche Interessen eines Unternehmens in Konkurrenz zum öffentlichen Interesse stehen, muss eine unabhängige Behörde entscheiden. Ein Landrat oder eine Landrätin kann hier schon in einen Interessenskonflikt geraten, wenn die Gewinne eines Unternehmens, das Gewerbesteuer zahlt und Arbeitsplätze vorhält, beschnitten werden sollen", so Steinberger.