Tiefengrundwasser: Firmen zapfen "eiserne Reserve" an

Tiefengrundwasser, das ist Grundwasser, das unterhalb des Oberflächengrundwassers, im zweiten oder in einem noch tiefer gelegenen "Grundwasserstockwerk" zirkuliert und vom Oberflächenwasser zum Beispiel durch eine schwer durchlässige Bodenschicht getrennt ist. Es ist zwischen mehreren Jahrzehnten und bis zu einigen Jahrtausenden alt, besonders rein und unbelastet von Schadstoffen und gilt als "eiserne Reserve" für Notzeiten und künftige Generationen.

Glauber: Tiefengrundwasser besonders schutzwürdig

So steht es im Landesentwicklungsprogramm Bayern. Und so versprach es auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber noch am 22.03.2022, dem letzten Weltwassertag. Dem Tiefengrundwasser, so Glauber damals in einer Pressemitteilung, gelte in Bayern ein ganz besonderer Schutz.

"Die eiserne Reserve der Wasserversorgung darf nicht ohne Not angezapft werden", so Glauber, der betont: "Der Schutz von Tiefengrundwasser hat eine überragende Bedeutung. Das war immer die klare Linie und das wird auch so bleiben."

Nutzung durch Wasserversorger, um Grenzwerte einzuhalten

Tatsache ist: In Bayern werden über 90 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Dabei wird auch Tiefengrundwasser entnommen und genutzt, zum Beispiel von kommunalen Wasserversorgern. Etwa dann, wenn sie ihr mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln belastetes Grundwasser mit unbelastetem, sauberem Wasser mischen müssen, um die Grenzwerte einhalten zu können.

Nutzung durch private Unternehmen

Doch nicht nur kommunale Wasserversorger greifen nach der vermeintlich "eisernen Reserve", sondern auch private Unternehmen. Zum Beispiel der Getränkehersteller Adelholzener, der im Bergener Moos unweit von Siegsdorf im Chiemgau Wasser aus 160 Metern Tiefe fördert. Immerhin eine Million Kubikmeter pro Jahr. Und das ist längst kein Einzelfall, wie ein anderes Beispiel aus dem Landkreis Mühldorf am Inn zeigt.