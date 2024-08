Notversorgung: Umgestürzter Baum sorgt für größeren Stromausfall

Samstagabend, viele Menschen sitzen auf der Couch und schauen ihre Lieblingsserie. Doch plötzlich ist alles dunkel, Fernseher aus, Strom weg. So passiert im Landkreis Miltenberg. Dort hat es am Abend gegen 23.00 Uhr einen größeren Stromausfall gegeben.

2.000 Haushalte von Stromausfall im Landkreis Miltenberg betroffen

Wie der Netzbetreiber Bayernwerk mitteilt, waren die Gemeinden Kirchzell, Weilbach und Amorbach betroffen – und dort knapp 2.000 Haushalte. Grund waren die heftigen Gewitter, die am Abend über Unterfranken gezogen sind. Ein umgestürzter Baum hat eine Stromleitung bei Weckbach beschädigt, eine sogenannte Mittelspannungsfreileitung. Der Baum war in einen Strommast gestürzt. Dabei wurden eine Traverse und mehrere Leitungen beschädigt.

Über Aggregate: Menschen bekommen Strom per Notversorgung

Die Betroffenen bekommen ihren Strom aktuell noch per Notversorgung – über mehrere Notstrom-Aggregate. Bayernwerk hat nach eigenen Angaben die verfügbaren Aggregate aus Unterfranken im Einsatz. Auch örtliche Feuerwehren und THW haben Aggregate zur Verfügung gestellt. Damit sei ein großer Teil der Haushalte mit Strom versorgt, heißt es weiter.

Feuerwehrhäuser als Anlaufstellen für Bevölkerung

Die Feuerwehr hat in der Nacht auch ihre Gerätehäuser geöffnet und war damit eine Anlaufstelle für die Bevölkerung. "Da greift das sogenannte Leuchtturm-Konzept. In den ersten 30 Minuten eines Stromausfalls werden die Feuerwehren von der Leitstelle alarmiert und sie nehmen ihre Notstromaggregate in ihren Feuerwehrhäusern in Betrieb. Damit sind sie einsatzfähig. Das Problem: Bei Stromausfällen fällt oft auch das Mobilfunknetz aus, die Menschen können selbst zum Beispiel keinen Notruf absetzen. Das wäre dann bei der Feuerwehr möglich", so Martin Spilger, Kreisbrandrat im Landkreis Miltenberg. Bei diesem Stromausfall gab es allerdings keine weiteren Probleme.

Wichtig: Photovoltaik-Anlagen vom Netz nehmen

Mit Durchsagen und auf Social Media weisen die Feuerwehren die Menschen außerdem darauf hin, dass sie ihre Photovoltaik-Anlagen vom Netz nehmen sollen. Laut Bayernwerk ist das nötig, um den Notstrom ohne Einschränkung einspeisen zu können. Wie es von der Feuerwehr heißt, könnte der von der Solaranlage produzierte Strom außerdem das Netz oder den Stromerzeuger beschädigen.

Stromversorgung über Stromnetz aktuell nicht möglich

Das Problem: "Aufgrund der aktuellen örtlichen Netzsituation ist eine Inbetriebnahme der Versorgung über alternative Netzverbindungen nicht möglich. Vor der Wiederversorgung muss die in der Nacht beschädigte Freileitung repariert werden", so Bayernwerk weiter.

Mitte August gab es in der Region ein Gewitter, das ebenfalls zur Beschädigung der regionalen Infrastruktur geführt habe, so ein Sprecher von Bayernwerk auf Anfrage. Das Ausmaß dieses Schadens war deutlich umfangreicher als im vorliegenden Fall. Diese Leitungsverbindung sei daher noch nicht in Betrieb und man könne noch nicht auf diese Leitung zurückgreifen, um die Menschen mit Strom zu versorgen.

Am Nachmittag sollen alle Haushalte wieder am Netz sein

Heute Morgen bei Tageslicht haben die Arbeiten an der neu beschädigten Leitung begonnen. Bis heute Nachmittag sollen voraussichtlich alle Haushalte wieder am Netz sein.