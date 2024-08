Nach Anschlag in Solingen: Festnahme in Flüchtlingsunterkunft

Im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Solingen hat die Polizei eine Person in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt festgenommen. Tatzusammenhänge würden nun geprüft, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Personalien könne er noch nichts sagen.

Zuvor hatte die Polizei die Flüchtlingsunterkunft im früheren Finanzamt von Solingen mit starken Kräften gestürmt "Wir haben Hinweise erhalten, und aufgrund dessen führen wir gerade polizeiliche Maßnahmen durch", sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz. Der Bereich werde von einer Hundertschaft abgesperrt.

Islamischer Staat reklamiert Anschlag in Solingen für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte kurz zuvor den Anschlag für sich reklamiert, wie aus einer Stellungnahme der Terrororganisation hervorging. Ein "Soldat" des IS habe den Angriff "auf eine Versammlung von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland" am Freitag verübt, teilte das IS-Propaganda-Organ Amaq im Onlinedienst Telegram mit. Der Angreifer habe damit "Rache" für Muslime in den Palästinensergebieten und anderswo auf der Welt geübt.

Auch die Polizei Düsseldorf erhielt nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben des IS. Jetzt müsse geprüft werden, ob dieses Schreiben echt sei, sagte ein Polizeisprecher.

Mutmaßliche Tatwaffe in Mülleimer gefunden

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Samstagmittag in einem Mülleimer in der Innenstadt gefunden. Das verlautete aus Ermittlerkreisen. Bei dem Angriff bei einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen, zwei Männer im Alter von 67 und 56 Jahren sowie eine 56-jährige Frau, getötet worden. Acht wurden verletzt, vier von ihnen lebensgefährlich, zwei schwer, zwei leicht. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei Düsseldorf teilte mit, dass im Rahmen der Fahndung am Samstagmorgen eine Person festgenommen werden konnte, "bei der geprüft wird, ob es möglicherweise Tatzusammenhänge gibt". Parallel liefen diverse Maßnahmen wie Durchsuchungen an verschiedenen Orten.

Ermittler schließen Terror-Motiv nicht aus

Bei einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag in Wuppertal sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Markus Caspers, der Anfangsverdacht einer terroristisch motivierten Tat könne nicht ausgeschlossen werden. Derzeit sei keine andere Motivlage zu erkennen.

Laut Caspers, Leiter der nordrhein-westfälischen Zentralstelle für die Verfolgung terroristischer und terroristisch motivierter Straftaten, handelt es sich bei dem Festgenommen um einen 15-Jährigen. Demnach hätten zwei Zeuginnen kurz vor der Tat ein Gespräch des 15-Jährigen mit einem anderen Mann mitgehört.

Bei dem Gespräch sei es um eine geplante Straftat gegangen, die der Tat von Solingen ähnlich gewesen sei. Möglicherweise handele es sich bei dem anderen Mann um den mutmaßlichen Täter. Die Zeuginnen hätten sich nach der Tat bei der Polizei gemeldet, so Caspers.

Polizei geht aktuell von Einzeltäter aus

Der Polizeiführer in der Tatnacht, Polizeidirektor Thorsten Fleiß vom Polizeipräsidium Düsseldorf, erklärte bei der Pressekonferenz, dass zurzeit noch umfangreiche Durchsuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen in ganz NRW liefen, unter Beteiligung der Bundesbehörden auch im Bundesgebiet.

Momentan gehe die Polizei von einem Einzeltäter aus. Die Herausforderung sei, die vorhandenen Spurenaufnahmen und Zeugenaussagen zusammenzubringen. Sobald weitere Details vorlägen, würden die Ermittlungsbehörden darüber informieren.

Opfer offenbar zufällig ausgewählt

Laut Polizei schlug der Angreifer gegen 21.37 Uhr auf dem Stadtfest zur 650-Jahr-Feier von Solingen mit dem Titel "Festival der Vielfalt" zu. Kurz darauf wurde Großalarm ausgelöst. Mindestens ein Hubschrauber war in der Luft, zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Rettungswagen waren unterwegs, Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Bewaffnete Beamte sicherten den Einsatzort.

Nach Angaben der Ermittler scheint der Täter seine Opfer zufällig ausgewählt zu haben. Dem Innenministerium zufolge habe er aber sehr gezielt auf ihre Hälse eingestochen. Bei den Opfern dürfte es sich um Besucher des Festes gehandelt haben. Tatort war der zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt, auf dem für das Jubiläumsfest eine Bühne aufgebaut war.

In Folge der Geschehnisse beendete die Stadt das ursprünglich für drei Tage geplante Fest komplett. Auch die für diesen Samstag und Sonntag vorgesehenen Programmpunkte wurden abgesagt.

Im Video: WDR-Reporterin Gina Niemeier zum Messerangriff in Solingen