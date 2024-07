Starkregen: Zahlreiche Einsätze im Raum Aschaffenburg

Die Gewitter in Unterfranken in der Nacht auf Donnerstag haben vor allem die Rettungskräfte am Untermain in Atem gehalten. Wie die dortige Integrierte Leitstelle BR24 mitteilte, waren wegen des gegen 23.30 Uhr einsetzenden Starkregens im Raum Aschaffenburg vor allem Keller überflutet.

ILS zählt 30 Einsätze in Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Der Leitstelle zufolge gab es 20 bis 25 Einsätze im Stadtgebiet Aschaffenburg. Unter anderem stand das Wasser etwa einen halben Meter hoch im Keller und Erdgeschoss eines Geschäftsgebäudes. Auch der Hof eines Einkaufsmarkts war unter Wasser, das Gebäude selbst jedoch nicht. Fahrzeuge, die auf überfluteten Straßen feststeckten, mussten abgeschleppt werden. Betroffen waren der Stadtring und der Goldbacher Viadukt. Die Aschaffenburger Feuerwehr wurde vom THW unterstützt.

Östliche Regionen Unterfrankens kaum betroffen

Im Landkreis Aschaffenburg zählte die ILS Bayerischer Untermain fünf Einsätze. Laut ILS Würzburg wurden im Landkreis Main-Spessart mehrere Keller überflutet. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken. Die ILS in Schweinfurt meldet lediglich einen Verkehrsunfall auf der A7 aufgrund von Aquaplaning. Die Insassen des Fahrzeugs wurden nicht verletzt.

Stärkere Unwetter-Schäden in Oberbayern

Bereits am Mittwochnachmittag sorgte eine Unwetterzelle im oberbayerischen Landkreis Miesbach für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Rosenheim sagte, seien auch Bäume umgestürzt. Nach Angaben des Sprechers der Integrierten Leitstelle konzentrierte sich das Unwetter insbesondere auf Holzkirchen im Kreis Miesbach. Ausläufer des Unwetters hätten sich auch auf den Landkreis Rosenheim ausgedehnt. Die Deutsche Bahn berichtete, dass es wegen des Unwetters auch zu Zugausfällen auf der Strecke zwischen Rosenheim und Mühldorf komme. Dort sei ein Ersatzverkehr eingerichtet.