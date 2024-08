Anschlag in Solingen: Was wir bisher wissen – und was nicht

Drei Tote, mehrere Verletze und ein Schock für die nordrhein-westfälische Stadt Solingen. Am Samstagabend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, der die Messerattacke auf das Stadtfest verübt haben soll. Die Bundesanwaltschaft hat nun die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei soll auch wegen des Verdachts einer Mitgliedschaft des Tatverdächtigen in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermittelt werden.

Viele Fragen sind jedoch bisher ungeklärt: Was war das Motiv des Täters? Welche Rolle spielte der Islamische Staat bei dem Anschlag? Wie konnte der Tatverdächtige letztendlich gestellt werden? Ein Überblick zur bisherigen Faktenlage.

Der mutmaßliche Täter

Wie der "Spiegel" berichtete, soll der mutmaßliche Täter ein 26-jähriger Syrer sein, der Ende Dezember 2022 nach Deutschland gekommen sei und in Bielefeld einen Antrag auf Asyl gestellt habe. Den Sicherheitsbehörden war er demnach bislang nicht als islamistischer Extremist bekannt. Diese Informationen wurden ebenso der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Die Flucht und Festnahme: Angreifer stellte sich selbst

Dem Täter gelang es nach der Tat, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik zu entkommen. Im gut besuchten Stadtzentrum verlor sich zunächst seine Spur. Ungeklärt ist, wie der Täter nach dem Anschlag untertauchte – und wo sich der nun gefasste Mann vor seiner Festnahme versteckt hielt. Nach eintägiger Großfahndung stellte sich der mutmaßliche schließlich Täter selbst.

Bekannt ist, dass die Polizei in Solingen eine Flüchtlingsunterkunft durchsuchte. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagte, dies sei das Ergebnis von weitergehenden Informationen gewesen. Es gab zunächst keine Informationen zum Ergebnis der Durchsuchung.