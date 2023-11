Die etwas anderen Christkindlmärkte in Niederbayern

In Niederbayern hat die Weihnachtsmarkt-Saison schon begonnen. An manchen Orten hängt schon die Beleuchtung, Christbäume werden aufgestellt und Stände aufgebaut. Eine Auswahl von vier niederbayerischen Märkten, die außergewöhnlich sind und bald beginnen oder schon begonnen haben.

Glühwein in luftiger Höhe auf dem Waldwipfelweg in Sankt Englmar

Bis zu 30 Meter hoch thront der hölzerne Waldwipfelweg über den Bäumen im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen. Hier können Besucher in der Adventszeit mit einer Tasse Glühwein in der Hand flanieren. Zugleich taucht der mit Lichtern gespickte Pfad die Gegend in ein weihnachtliches Glitzern. Der Waldwipfel-Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden vom 24.11. - 23.12.2023 statt.

Advent im Country-Stil in Eging am See

In der Westernstadt Pullman City in Eging am See im Landkreis Passau trifft weihnachtliche Gemütlichkeit mit der Raubeinigkeit des Wilden Westens zusammen. Dort läuft statt "Stille Nacht" Country-Musik. Nach amerikanischer Tradition können Kinder auch auf dem Schoß des Weihnachtsmanns Platz nehmen und ihm ihren Wunschzettel überreichen. Der deutsch-amerikanische Weihnachtsmarkt hat schon am 10. November begonnen und geht bis zum 17. Dezember.