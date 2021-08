Niederbayer entwickelt desinfizierende FFP2-Maskenhülle

Zahlreiche Tests zu entkeimender Wirkung

Der Chemiker Dr. Michael Bauer hat die Entwicklung wissenschaftlich begleitet - in Verbindung mit dem renommierten Hohenstein-Institut, das sich intensiv mit Textilien beschäftigt: "Wir haben mit vielen Tests nachweisen können, dass die selbstentkeimende Wirkung schnell und umfassend funktioniert. Innerhalb weniger Minuten haben wir eine Reduktion der Keimzahlen um Zehnerpotenzen.", so Dr. Bauer. Die Hülle bleibt mindestens eine Woche keimfrei, kann gewaschen werden und hält so mindestens ein Jahr. Außerdem ist sie laut Hersteller absolut hautverträglich.

Lange Entwicklung, weniger Müll

Etwa ein Jahr dauerte die Entwicklung bis zur Produktionsreife. Ein großer Vorteil seiner Erfindung sei auf alle Fälle, dass weniger "Masken-Müll" anfällt, ist sich Thomas Lehner sicher. In seinem Werk in Hauzenberg hat Thomas Lehner zunächst einmal 3.000 Cusana-Hüllen anfertigen lassen.