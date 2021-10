vor 40 Minuten

Neues Angebot im Chiemgau – psychosomatische Tagesklinik

In Südostoberbayern gibt es ein neues Angebot für Menschen, die an psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen leiden. Die Schön Klinik eröffnet in Prien am Chiemsee eine neue Psychosomatische Tagesklinik.