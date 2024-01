Neuer Landrat oder neue Landrätin? Landkreis Neu-Ulm wählt

Die vorgezogene Wahl wurde erforderlich, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger das Direktmandat bei der Landtagswahl holte und als Abgeordneter ins Maximilianeum wechselte. Die Christsozialen wollen nun mit Eva Treu punkten, die als einzige Frau zur Landratswahl antritt.

Frischer Wind für die CSU

Die 30-jährige Wirtschaftsingenieurin sitzt derzeit im Neu-Ulmer Stadtrat und Kreistag. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Biberach und hilft zudem im elterlichen Betrieb, einer Firma für landwirtschaftliche Dienstleistungen. Im Vordergrund steht für Treu die Zukunft der Klinken zu sichern, sie will Pflegeangebote ausbauen und mehr Geld in die Bildung investieren.

Den Wirtschaftsstandort stärken

Einer ihrer härtesten Rivalen könnte Joachim Eisenkolb werden. Seit 15 Jahren leitet er als Bürgermeister die Gemeinde Elchingen und kandidiert für die Freien Wähler. Der Jurist und Betriebswirt wurde 1967 in Günzburg geboren. Als möglicher künftiger Landrat will er den Wirtschaftsstandort stärken und den Neubau des Lessing-Gymnasiums in Neu-Ulm abschließen. Zudem möchte er verhindern, dass die Gemeinden an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit gelangen, weil sie immer mehr staatliche Aufgaben übernehmen müssen.

Ludwig Ott im zweiten Anlauf

Für die Grünen geht Ludwig Ott ins Rennen, Produktmanager einer Radarfirma. Ott war bereits 2020 bei der Landratswahl angetreten und hatte rund 16 Prozent der Stimmen erreicht. Der 32-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, die Verkehrs- und Energiewende zu beschleunigen und Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken. Seit seiner Kindheit ist Ott Feuerwehrmitglied, deshalb will er zudem den Katastrophenschutz verbessern.

Fürst will effizientere Verwaltung

Auch der Kandidat der SPD ist bereits von Wahlplakaten bekannt. Daniel Fürst versuchte, das Direktmandat für die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl zu holen. Der Schornsteinfeger und Gebäudeenergieberater wurde 1984 in Göppingen geboren, lebt seit 2010 in Neu-Ulm und sitzt bislang im Stadtrat sowie im Kreistag. Sein Augenmerk liegt auf dem Erhalt der Klinken und dem Neubau des Lessing-Gymnasiums. Zudem möchte Fürst die Landkreisverwaltung effizienter machen, zum Beispiel in der Frage, welche Menschen einen Schutzstatus bekommen können und welche nicht.

Dröse will Asyl-Unterkünfte unattraktiv machen

Die Runde der Bewerber komplettiert Wolfgang Dröse von der AfD. Er lebt derzeit noch im Landkreis Ostallgäu und ist beruflich als Referent für die AfD-Fraktion im Landtag tätig. Der 35-Jährige war ebenfalls bei der vergangenen Landtagswahl als Direktkandidat für seine Partei angetreten. Sein Ziel ist es, die Migration einzudämmen. Er will „Asylbewerberunterkünfte so unattraktiv wie möglich gestalten“ und sich für eine gute Gesundheitsversorgung sowie mehr Pflegeheime einsetzen.

Dass die Wahl am 14. Januar wie geplant stattfinden kann, war zwischenzeitlich unsicher. Ein Hackerangriff hatte die Verwaltungen mehrerer Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm lahmgelegt. Inzwischen laufen die Systeme wieder und die Wahlunterlagen konnten fristgemäß verschickt werden.