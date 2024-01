Neue Spielwiese für Kreative mitten in Augsburgs Zentrum

Lisa McQueen und ihr Mann Bernhard führen in einen Innenhof. Lachsfarbene Gebäude. Eins aus Backstein, der Rest 60er-Jahre Architektur. Auf einem Immobilienportal haben die beiden das frühere Gewerbe-Areal für ihren Kunstverein "Schöne Felder" entdeckt. "Das ist irre, das müssen wir anschauen", waren die ersten Gedanken von Lisa McQueen, als sie das Inserat liest.

Schon lange hat das Ehepaar nach einer Immobilie gesucht, wo Künstlerinnen und Künstlern einen Ort für ihre Arbeit finden, Bezahlbares ist jedoch schwer zu finden. Aber dieses Mal ist es anders: "Wir haben einen super coolen Eigentümer kennengelernt", so Lisa McQueen, eine künstlerische Nutzung des Areals sei genau das, was sich der Eigentümer vorgestellt habe. Erst in einigen Jahren wolle der Besitzer die Bestandsimmobilien abreißen und durch neue Wohnungen ersetzen.

2.000 Quadratmeter Spielwiese für Künstler

Bis es soweit ist, entstehen nun 2.000 Quadratmeter Spielwiese für den Kunstverein. Ein "Jackpot", sagt das Ehepaar, das die einstige Gewerbe-Immobilie umgehend pachtet. Für nur acht Euro Warmmiete pro Quadratmeter können sie nun Ateliers an Künstlerinnen und Künstler weitervermieten.

Zum Beispiel an Eva Krusche. Die Malerin arbeitet mit Texturen und Lasuren – und gerade an einem Bild, das einen Mann auf einem Ziegenbock zeigt. Der 60er-Jahre-Industriecharme des Areals hat es der Künstlerin angetan: Das Licht, das durch die großen Fenster einfällt. Die Terrasse, auf der sie lackieren kann.

Ein Ort, um auch Sorgen teilen zu können

Ein paar Ecken weiter arbeitet Sounddesigner Jürgen Branz. Zu seinen Klängen wird demnächst ein Gerät vorgestellt, das Smartphone und Künstliche Intelligenz vereint. Der Auftrag dazu kam aus Kalifornien.

Branz hat sich wegen der günstigen Mieten einquartiert – und weil er hier viele Kreative um sich herum hat. Das bringt künstlerischen Austausch. Aber es ermöglicht auch, sich über Probleme und Geschäftliches auszutauschen: "Ähnliche Struggles auch. Leute, die selbstständig sind und auch Phasen haben, in denen es mal nicht so gut läuft. Wenn man immer alleine alles durchmacht, ist es schwerer, als wenn man jemanden hat, der sagt: 'Bei mir war das auch so, nächstes Jahr wird es bestimmt wieder besser.'"

Eine umtriebige Vereinsgründerin

Während Sounddesigner Jürgen Branz in den Nebenraum geht, um sich dort mit seinem Sohn an der Spielkonsole zu messen, beraten die Vereinsgründerz, was als Nächstes zu tun ist. Das Ehepaar kümmert sich derzeit vor allem um verstopfte Abflussrohre oder darum, dass der Müll rausgestellt wird. Fördergelder bekommt der Verein nicht, sagt Gründerin Lisa McQueen, die in Augsburg ein Café betreibt und nebenbei auch noch im Stadtrat sitzt. Aber immerhin haben sie zuletzt schon einen Preis gewonnen – mit ihrem Künstlerareal auf mehreren Stockwerken.

Bilder für die Nacht

Ganz oben, unter dem Dach, hat Rodrigo Hernandez ein Atelier bezogen. Bilder aus Acrylfarbe. Viel Blau, dunkle Farben. Raffinierter Lichteinfall, der Details der Bilder in den Fokus rückt. Bilder für die Nacht, sagt Rodrigo Hernandez – entsprechend in Szene gesetzt.

Der Raum ist für den Künstler ein zweites Zuhause: Viele Bilder, eine kleine Küche, Blumen und ein Kamin. "Ich muss hier viel arbeiten und Besucher empfangen. Daher soll es sein wie in einem Wohnzimmer", sagt Hernandez, der zuvor in Sydney gelebt und gearbeitet hat. Dass er nun in Augsburg Fuß fassen kann, hat er auch dem Verein um das Ehepaar McQueen zu verdanken.