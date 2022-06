Neue Kirchturmspitze für Frauenneuharting

Das Geheimnis der Zeitkapsel

Gefertigt hat die neue Haube Martin Maier, ein Spengler aus Rott am Inn. Es ist sein fünfter Zwiebelturm, sagt er. "Ein schöner Auftrag, sowas macht einem besondere Freude." Maier legt die goldene Kugel und das Kreuz für die Spitze bereit, dazu den Wetterhahn und die sogenannte "Zeitkapsel". Er zeigt dem BR-Team, was er darin fein säuberlich verstaut hat: Die regionale Tageszeitung und etwas Kleingeld, dazu kommt ein Foto von einer kürzlichen Taufe im Nachbarhaus und ein Schreiben des Pfarrgemeinderates. "Dann wissen die Leute, die vielleicht in 200 Jahren den Turm wieder erneuern, wer das damals gemacht hat und was damals so los war", sagt er.

Bierbänke wurden aufgestellt, es gibt Weißwürschtl und was zu Trinken. Viele "Frauneidinger" sind gekommen - und sehr viel Nachwuchs, offenbar der komplette Kindergarten und ein paar Schulklassen. Alle verfolgen gespannt, wie der Kran mühelos die glänzende Kuppel in den weißblauen Himmel hebt. Es geht flotter als gedacht, sicher landet, unter lautem Applaus, die neue Zwiebel auf dem alten Turm.