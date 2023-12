Neubeginn nach der Haft: Zwischen Hürden und Chancen

Der Weihnachtsmarkt in Würzburg: Es duftet nach Glühwein, Crepes, Bratwurst, Kerzen und allerlei anderen Dingen. Aus jeder Richtung ein anderer Duft. Es ist bald Weihnachten.

Weihnachten ist ein Tag, an den Christian ganz unterschiedliche Erinnerungen hat. Besonders an das letzte Weihnachten kann er sich gut erinnern. Nicht, weil es keine zwölf Monate her ist, sondern, weil er damals im Gefängnis saß. Der Heilige Abend, erzählt er, sei dort ein Tag wie jeder andere gewesen: "Man kriegt schlechtes Essen, man muss mit einem Zellengenossen weiterhin auskommen, und der Fernseher ist die einzige Beschäftigung, die man eigentlich an einem Tag hat."

Entlassung aus der Haft: "Um acht ist man draußen"

Christian ist im August entlassen worden. Nach einem Jahr in Haft. An die Entlassung kann er sich gut erinnern: "Man wird mit dem berüchtigten Stiefel in den Hintern rausgeschmissen, ohne Wenn und Aber. Das geht relativ schnell. Morgens um sechs oder halb sieben steht man auf. Um acht Uhr ist man draußen."

Seitdem findet er zurück ins Leben. Christian ist nach Zahlen des bayerischen Justizministeriums einer von rund 14.000 Gefangenen, die im Laufe dieses Jahres aus der Haft entlassen wurden. Oft nur mit den wenigen Dingen, die sie am Leib tragen, in der Tasche haben, die sie mit sich schleppen, wenn sich das Gefängnistor vor ihnen öffnet und sie ins Leben zurück spült.

Nach der Haft: Kein Job, keine Wohnung, keine Krankenversicherung

Das Problem: Viele Menschen, die aus der Haft entlassen werden, haben keine Anlaufstelle, keine Wohnung, keinen Job mehr. Viele suchen Hilfe und kommen deswegen durch die Bürotür zu Stefan Hohnerlein. Er arbeitet bei der Christopherus-Gesellschaft in Würzburg, betreut und berät Entlassene aus der Justizvollzugsanstalt Würzburg.

Bei der Beratungsstelle der Christopherus-Gesellschaft gibt es nach der Haft einiges zu regeln: Viele ehemalige Gefangene verlassen die JVA ohne Krankenversicherung. Die muss ganz dringend beantragt werden. Außerdem brauchen sie ein soziales Netz, einen Job, eine Wohnung. Doch Entlassene konkurrieren auf dem Wohnungsmarkt mit vielen Anderen um bezahlbare Wohnungen. Aus der Haft direkt in die eigene Wohnung schaffen es nur die wenigsten. Christian wohnt derzeit in einer Wohnung für Strafentlassene der Christopherus-Gesellschaft.

Während der Haft: Soziales Netz bricht weg

Viele fangen auch nach der Haft ganz neu an. Denn oft ist durch die Inhaftierung das ganze soziale Netzwerk weggebrochen, sagt Hohnerlein. "Das heißt, die Leute sind wirklich ganz alleine. Vielleicht gibt es noch einen Bekannten, einen Freund, eine Freundin, aber sonst ist alles weg, die sind nicht nur ohne Habe, ohne Bleibe, sondern auch ohne Freunde, ohne soziales Netz. Umso wichtiger ist es, dass wir da einfach so ein bisschen in die Bresche springen und diese Lücke füllen."

Christian ist einer von wenigen, die sich schon in der Haft um die Zeit danach gekümmert haben, überlegt haben, wie es weitergeht. Noch am Tag der Entlassung sitzt er bei Stephan Hohnerlein im Büro und füllt die ersten Anträge aus. Er will eine Ausbildung machen und Menschen helfen.