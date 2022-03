Nach S-Bahnunglück - ab morgen fährt die S7 wieder regulär

Nach dem S-Bahnunglück am 14. Februar in Schäftlarn-Ebenhausen soll ab morgen der reguläre Betrieb auf der Strecke München-Wolfratshausen wieder aufgenommen werden. Das sagte ein DB-Sprecher auf Anfrage des BR.

Aufwändige Instandsetzungsarbeiten fast abgeschlossen

Die Instandsetzung der beschädigen Gleise ist demnach mittlerweile größtenteils abgeschlossen. Die beschädigten Schienen (rund 120 Meter) und Schwellen (rund 100 Stück) wurden getauscht, ein neuer Oberleitungsmast samt Betonfundament wurde errichtet. In der zurückliegenden Nacht habe die Bahn damit begonnen, die Fahrleitung neu zu montieren, so ein Sprecher. Diese Arbeiten sollen am Dienstag im Tagesverlauf beendet werden.

Schaden geht wohl in die Millionen

Anschließend finden noch Restarbeiten und Funktionsprüfungen sowie die Überführung der im Bahnhof stehenden beschädigten Züge in die Werkstatt statt. Der Schaden soll insgesamt in die Millionen gehen. Das Zugteil eines Unfallzugs, das noch im Bahnhof Ebenhausen steht, wird heute ins Werk geschleppt. Der reguläre S-Bahn-Verkehr auf der Gesamtstrecke Wolfratshausen-München wird dann aller Voraussicht nach am morgigen Mittwochfrüh wieder aufgenommen.

Ermittlungen dauern an

Bei dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen auf der eingleisigen Strecke am 14. Februar waren ein junger Mann getötet und 18 Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer, unter anderem die zwei Lokführer. Etwa 25 Menschen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant vor Ort behandelt wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Sie konzentrieren sich auf einen der beiden Lokführer, der möglicherweise ein rotes Signal überfahren hat. Ob technisches Versagen oder ein menschlicher Fehler Ursache des Unglücks waren, ist nicht geklärt.