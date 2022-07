Nach dem Hochwasser: Wie regenerieren sich Felder und Wiesen?

Regenwurmpopulation hat sich schnell erholt

Das Ergebnis war erstaunlich. Auf den überfluteten Äckern fand sie, als das Wasser wieder zurückgegangen war, ebenso viele Individuen wie auf nicht-überfluteten Kontrollflächen. Auch die Artenvielfalt war die gleiche. Die Erklärung der Expertin: "Regenwürmer haben viele Strategien, um so was zu überdauern. Sie können tiefer runtergehen, sie können in Sommerschlaf gehen und ihren Stoffwechsel drosseln, denn Regenwürmer sind im Frühjahr und Herbst aktiv. Und sie können auch den Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen." Wenn eine Überflutung nicht zu lange dauere, sei sie kein Problem für Regenwürmer.

Hilfreiche Mikroorganismen im Acker

Auch der dünne Ölfilm auf den Feldern hat den Regenwürmern nicht geschadet, weil die Landwirte nach dem Hochwasser die obersten Bodenschichten vertikutiert hatten: um Sauerstoff einzutragen und die mikrobielle Aktivität anzuregen. Die Bodenbakterien konnten dann ganze Arbeit leisten. Schon bei einer Beprobung im Juli 2013, etwa sechs Wochen nach der Flut, war in der Biogärtnerei der Haushofers nur noch das Gurken-Gewächshaus mit Mineralölkohlenwasserstoffen belastet. Auf allen anderen Flächen lagen die Messungen unter der Bestimmungsgrenze. Und im Februar 2014 war auch im Gurkenhaus nichts mehr zu finden.