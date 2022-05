Vom Tauwurm zum Kompostwurm REGENWÜRMER - ideale Untermieter für den Garten

Alte Bomben tauchen in Deutschland an Land auf, aber auch in Seen und Meeren. In Nord- und Ostsee wurden nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft Kampfmittel verklappt. Durch Korrosion gelangen giftige Substanzen ins Wasser. Höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme. [mehr - zum Modulartikel: BOMBEN - Gefährliche ALTLASTEN an Land, in Seen und Meeren ]