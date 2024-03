Geisterschiff im Bodensee: "Säntis" soll geborgen werden

Silvan Paganini hat ein Mantra: "Wir gehen zwei Schritte vor und einen wieder zurück." Ständig muss er seine Pläne ändern, Dinge verbessern, neu ausprobieren. Ein Patentrezept für eine Schiffsbergung dieser Dimension gibt es nicht. Viel Zeit verbringt der gelernte Wirtschaftsingenieur deshalb in einer riesigen weiß gestrichenen Halle mit Spitzdach in Romanshorn. Über ihm hängt ein gelb-orangener Schwerlastkran. In der Mitte der Halle ist schräg eine massive Stahlkonstruktion auf Rädern in den Boden eingelassen: der sogenannte Helling-Wagen. Das Herzstück der Werft in Romanshorn in der Schweiz. Hier werden Bodensee-Schiffe gewartet, mit Farbe aufgefrischt, Stahlteile ausgebessert.

In rund einem Monat soll hier aber ein ganz besonderes Schiff liegen: die versunkene "Säntis". Bis dahin ist noch viel zu tun für Paganini und die Mitglieder vom Schiffsbergeverein. Denn sie wollen den Schaufelrad-Dampfer aus 210 Meter Tiefe zurück in die Werft bringen. Am Bodensee hat das bisher noch niemand versucht. Beim Verein heißt es gar, es sei eine weltweit einzigartige Bergungsmission.

Schiffsbergeverein: "Tiefste Baustelle Europas im Moment"

Im vergangenen Jahr hatte sich eine Gruppe von Enthusiasten und Tüftlern zusammengetan und für das Projekt den Schiffsbergeverein Romanshorn gegründet. Ihr Präsident, Silvan Paganini, sagt: "Dass wir da rausgehen, am Wrack selber schaffen, das ist schon eine Riesen-Herausforderung. Ich denke, das ist die tiefste Baustelle in Europa auf 210 Meter aktuell. Wenn wir es wirklich hinbekommen, dass das hier hinter uns in der Werft steht, dann fallen einige Steine vom Herzen." Die ersten Arbeiten für die Bergung der "Säntis" laufen längst. Immer wieder finden Fahrten mit dem Tauchroboter zum Wrack mitten im Bodensee statt. Mitte März sollen zwei Stahltanks kommen, die sehr wichtig für die Bergung sind. Außerdem sind Schlosser Philip Wickli und Auszubildender Jerom Tobler in der Werft. Sie wollen eine Stahlplattform schweißen, auf die die Tanks später gesetzt werden – damit soll die "Säntis" gehoben werden. Die Männer arbeiten gratis. Ihr Chef stellt dem Projekt ihre Arbeitszeit zur Verfügung.

Menschen weltweit helfen mit

Ohne diese Spenden gehe es nicht, betont Paganini. Der Verein hatte im vergangenen Jahr umgerechnet mehr als 200.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Das allein würde aber nicht reichen. Firmen aus der ganzen Welt unterstützen das Projekt mit Fachwissen, Arbeitskraft und Material. Tausende ehrenamtliche Stunden sind bereits in die Schiffsbergung geflossen. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG (SBS), bei der Paganini als technischer Betriebsleiter angestellt ist, stellt etwa die Werft viele Wochen lang zur Verfügung, Gönner von der Arabischen Halbinsel haben Hebesäcke per Luftfracht geschickt, Firmen aus Deutschland beteiligen sich mit Know-how und speziellen Metallteilen aus dem Off-Shore-Bereich. Das alles, um die "Säntis" zu bergen, zu konservieren und danach der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Silvan Paganini sagt, bevor sie zu einem Berg aus Quagga-Muscheln werde. Im Vorfeld musste der Schiffsbergeverein beweisen, dass die Bergung möglich ist und von dem Wrack keine Gefahr für die Umwelt ausgeht.