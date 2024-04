Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Nach 120 Jahren oben ohne: Kirchturmuhr für Deutenkofen

Nach 120 Jahren oben ohne: Kirchturmuhr für Deutenkofen

Ein Kirchturm in Niederbayern. Im Inneren ein sehr altes Uhrwerk. Doch außen keine Uhr am Turm. Diesen Zustand hat es in Deutenkofen im Kreis Landshut mehr als 100 Jahre gegeben. Doch jetzt ist Schluss damit.