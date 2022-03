Tödlicher Streit in München - 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein blutiger Streit zwischen zwei Gruppen im Münchner Stadtteil Milbertshofen beschäftigt die Mordkommission. Am Dienstag hat sie einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Tatverdächtiger: Polizeibekannter Schüler

Nachdem sich gegen den bereits polizeibekannten Schüler der Tatverdacht konkretisiert hatte, suchten ihn Einsatzkräfte am Dienstag an seiner Adresse im Münchner Norden auf. Der 16-Jährige leistete bei seiner Festnahme nach Angaben der Polizei keinen Widerstand und wird am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Staatsanwaltschaft und Mordkommission werfen ihm vor, bei einem Streit zwischen zwei Gruppen einen 18-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass er später in der Klinik starb. Nach jetzigem Ermittlungsstand soll er nicht für die schweren Verletzungen des zweiten, 15-jährigen Opfers verantwortlich sein.

Mehr als zehn Personen geraten im Stadtteil Milbertshofen aneinander

Zwei Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener, insgesamt mehr als zehn Personen, waren am Montagnachmittag in einer Grünanlage im Stadtteil Milbertshofen aneinandergeraten. Der Grund ist noch nicht bekannt.

Ein 18-jähriger Münchner wurde bei dem Streit so schwer verletzt, dass er später in der Klinik starb. Ein 15-jähriger Münchner musste mit schweren Verletzungen durch einen spitzen Gegenstand zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Beamte informieren am Donnerstag über aktuellen Ermittlungsstand

Der Tatverdächtige hat in der Vernehmung zu dem Tötungsvorwurf geschwiegen. Über den aktuellen Ermittlungsstand wollen Staatsanwaltschaft und Mordkommission am Donnerstag auf einer Pressekonferenz informieren.