München Marathon am Wahlsonntag: Was man beachten sollte

Marathontermin stand schon vor Wahltermin fest

Warum der München Marathon ausgerechnet am Tag der Wahl stattfinden muss? Ein Sprecher des Marathons stellt auf Anfrage von BR24 klar: Der Termin für den Marathon stand bereits vor dem Wahltermin fest. Seit dem 24. November 2022 konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den München Marathon anmelden. Am 13. Dezember 2022 setzte die Staatsregierung dann erst den Termin für die nächste Landtagswahl auf den 8. Oktober 2023 fest.

Keine Einschränkungen zu befürchten

"Wir wollen, dass alle zu ihrer Wahlurne kommen", betont der Sprecher des Marathons. Aus diesem Grund haben die Veranstalter rund 120.000 Flyer mit Informationen ausgedruckt und an die Anwohnerinnen und Anwohner verteilt. Die Zusammenarbeit mit dem KVR sei sehr eng. An jeder möglichen Querung werden zwei Securitys bereitstehen, um allen auf dem Weg zu ihrem Wahlraum behilflich sein zu können.

"München ist halt nicht Berlin"

"Ich weiß, es haben jetzt alle Berlin im Kopf. Aber München ist halt nicht Berlin", so der Sprecher des München Marathons mit Blick auf die chaotische Landtagswahl in Berlin im September 2021, bei der der Berlin Marathon am selben Tag stattgefunden hatte. Auch eine Sprecherin der Münchner Polizei erklärte, sie gehe nicht davon aus, dass es zu Behinderungen kommen werde. "Alle werden die Wahlurne erreichen."

2018 hat es gut geklappt

Vor fünf Jahren haben der München Marathon und die Landtagswahl in Bayern ebenfalls am selben Tag stattgefunden. Damals ist es laut KVR zu keinen nennenswerten Störungen gekommen. Geöffnet sind die Wahlräume am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr.