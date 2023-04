München: "Giro di Monaco" auf dem Altstadtring

Auf dem Münchner Altstadtring wird heute gelaufen statt gefahren. Um elf Uhr startet der Benefizlauf "Giro di Monaco". Der letzte Läufer wird gegen 13 Uhr erwartet.

OB Dieter Reiter (SPD) gibt den Startschuss

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnet den Lauf. Start und Ziel ist an der Blumenstraße. Bereits um zehn Uhr beginnt das Rahmenprogramm, zu dem viel Live-Musik gehört. Unter anderem treten auf: Sportfreunde Stiller, LaBrassBanda, Ecco DiLorenzo and his Innersoul und Willy Astor.

Tausende Teilnehmer erwartet

Vergangenes Jahr hatten laut Veranstalter etwa 10.000 Menschen beim "Giro di Monaco" mitgemacht. Die Teilnehmer können wahlweise fünf oder zehn Kilometer weit - also eine oder zwei Runden auf dem Altstadtring laufen.

Mit dem Lauf sammelt das Wohn- und Kulturzentrum " Bellevue di Monaco" Spenden. Die Teilnahme ist zwar grundsätzlich kostenlos, aber bei der Anmeldung wird um freiwillige Spenden gebeten. Mit dem Geld werden Projekte zur Unterstützung geflüchteter Menschen finanziert.