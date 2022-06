München: Festnahme nach sexuellem Missbrauch von Kindern

Die Münchner Polizei hat einen 75-jährigen Thalkirchner wegen mutmaßlichem sexuellem Missbrauch an Kindern festgenommen. Er soll sich 2021 an einem zehnjährigen Buben vergangen haben und vor 34 Jahren an einem damals Neunjährigen.