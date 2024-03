Mit "Sentinel" kontrolliert die Polizei Laster während der Fahrt

Im Rahmen des Kontrolltags der Oberpfälzer Polizei ist am Donnerstag ein bayernweit einzigartiges Fahrzeug zum Einsatz gekommen: Der "Sentinel", was übersetzt so etwas wie "Wächter" heißt. Der Überwachungswagen ist 3,5 Tonnen schwer, sieht aus wie ein kleiner Camper mit einem mobilen Büro im Inneren und Messgeräten. Von dort aus können Lkw im Vorbeifahren kontrolliert werden.

Technik scannt Zielobjekt während der Fahrt ab

Anders gesagt: Das Polizeifahrzeug hat eine moderne Detektionstechnik zur Schwerlastverkehrsüberwachung an Board. Damit kann das Auto während der Fahrt oder auch im Stand, vorbeifahrende Laster und Autos "lesen". Die Daten, die Sentinel sammelt, kommen direkt im Auto auf einem Tablet an und werden dann vom sogenannten "Operator" ausgewertet.

So kann mit dem Fahrzeug beispielsweise ein überholter Lkw vermessen werden. Dabei werden die Reifen per Infrarot gescannt, Lenkzeiten und Fahrerkartennutzung angezeigt und auch die Höhe und das Gewicht des Fahrzeugs ist im Vorbeifahren messbar, sowie die Geschwindigkeit. Bei einem Verstoß leuchtet das Tablet im Inneren des Polizeifahrzeugs rot.