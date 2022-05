Mit Fliegenlarven gegen den Klimawandel – die Zukunft?

Larven als Alternative zu Weizen und Soja?

Sebastian Pauli hat einen Geflügelbetrieb im bayerischen Wald. Er ist einer der Landwirte, die sich heute die Larvenzuchtanlagen von Thomas Kuehn zeigen lassen. Ein Grund, warum er sich für das Futtermittel interessiert: die steigenden Preise. "Die haben sich verdoppelt, grob gesagt. Nicht ganz, aber fast," so Pauli. "Beim Weizen letztes Jahr um die Zeit war man bei 23 Euro für 100 Kilo. Heute sind wir bei knapp 40 Euro. Beim gentechnikfreien Soja noch krasser."

Können sich die Landwirte vorstellen, für ihr Futtermittel unter die Larvenzüchter zu gehen?

Larvenzucht: So funktionieren die Anlagen

Dafür geht es für die Landwirte zunächst in die Klimakammer. 30 Grad heiß ist es hier, und feucht. So können die Larven optimal wachsen. Sieben Tage lang fressen und wachsen die Junglarven. Nach etwa sieben Tagen können sie an Fische, Schweine oder Hühner verfüttert werden – lebendig oder als Pellets.

Pauli traut sich, und greift vorsichtig in eine der Kisten, in denen sich die Larven winden: "Boah, eklig ohne Ende!" Ob Unternehmer Kuehn ihn trotzdem davon überzeugen kann, in Zukunft auf Insekten als Futtermittel zu setzen?

Landwirte sind noch nicht überzeugt

Nach zwei Stunden ist die Tour durch den Produktionsstandort bei Mühldorf vorbei. "Insgesamt ist es gut gelaufen. Es gab viele interessierte Fragen, viele Nachfragen. Ich glaub, das Interesse ist da", meint Kuehn im Anschluss.

Doch Landwirt Pauli ist noch zurückhaltend: "Einerseits die Investitionskosten, die sind durchaus, wenn man runterrechnet auf Tonne Larven, schon noch in einem Bereich, der höher ist als normale Futtermittel." Er hat noch einige Fragen, die er erst klären möchte. Heute konnte Kuehn ihn also nicht überzeugen. Trotzdem glaubt er an seine Idee für das Klima: "Das ist der Reiz dabei, dass man sagt: Wir haben ein tolles Produkt, aber das ist größer und umfangreicher, und dadurch dauert es länger." In den ersten zwei Jahren seit der Gründung konnte Kuehns Unternehmen sieben Anlagen bereits verkaufen.