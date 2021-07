Mit einer Schnur die Seele berühren: Die Neuburger Fadenspieler

Vorsichtig hebt Edeltraud Schubert ein kleines bisschen das schwarze Spielkreuz. Dessen Fäden führen auf die Bühne und sind an verschiedenen Stellen an dem König befestigt und machen die Marionette lebendig. Eine kleine Bewegung am Kreuz, die Fäden bewegen sich und die Puppe nickt und hebt die Hand. Derzeit laufen die Proben für die nächste Aufführung. Mit der Oper "Die Kluge" von Carl Orff bringen sie ein Stück für Erwachsene auf die Bühne.

Emotionen in die Bewegung legen

Die Oper basiert auf einem Märchen. Die Musik kommt vom Band. Die Szenen setzen die Puppenspieler um: "Wir haben diese relative starren Puppen, die haben keine Mimik, die können nichts in die Hand nehmen. Deshalb ist es wichtig, die Emotionen in die Bewegung zu legen", erzählt Uschi Golling, die von Anfang mit dabei ist. Aktiv beteiligt sind bei der Probe sieben Mitglieder des Vereins. Begonnen haben sie vor rund 30 Jahren nach einem Kurs zum Marionettenbauen. "Dann wollten wir auch richtig Theater mit den Puppen machen", erzählt Gründungsmitglied Edeltraud Schubert.

Die Freude der Kinder ist die Bezahlung für die Ehrenamtlichen

Und die "Fadenspieler" machen das alles in ihrer Freizeit - ohne Bezahlung. Die Motivation ist groß: "Die große Freude, wenn die Kinder sehen, das ist etwas anderes als Fernsehen, das ist live. Die schauen zu und sind begeistert, stellen Fragen, mischen sich ein und am Ende hat man ein interaktives Stück - wenn man Glück hat“, so der Puppenspieler Klemens Wesolowski.