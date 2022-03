Mehr als 500 Autos rasen in die Radarfalle auf der B15 neu

Viele Autofahrer ignorieren weiterhin die Geschwindigkeitsbeschränkung am Ende der vierspurigen B15 neu bei Essenbach im Kreis Landshut. Zuletzt war ein Raser aus dem Raum Regensburg mit 188 Stundenkilometern in eine Geschwindigkeitskontrolle gerauscht. Erlaubt sind an dieser Stelle 80.

Autofahrer regelmäßig zu schnell

Das ist kein Einzelfall: Immer wieder erwischt die Polizei hier Autofahrer und –fahrerinnen, die zu schnell unterwegs sind. Allein am vergangenen Freitagnachmittag waren es mehr als 500 Geschwindigkeitsverstöße. Fast jeder Fünfte hielt sich nicht an die an die erlaubten 80 km/h. 17-mal wird ein Fahrverbot die Folge sein.

Auch eine Warnung hilft wenig

Bei der Polizei herrscht aufgrund der zahlreichen Verstöße nur noch Unverständnis. Auch ein extra aufgestelltes Schild, das vor einer Radarkontrolle warnt, hält die Raser offensichtlich nicht ab.