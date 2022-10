Martin Hagen als Spitzenkandidat für FDP Bayern nominiert

Wie bei der Landtagswahl 2018 soll Martin Hagen auch im kommenden Jahr die bayerische FDP als Spitzenkandidat in die Wahl führen. Landesvorstand und Landtagsfraktion nominierten den 41-Jährigen einstimmig, so die FDP Bayern am Mittwoch. Beim Landesparteitag am 12. November fällt dann die endgültige Entscheidung über seine Kandidatur. Die Wahl gilt aber als reine Formalie.

Hagen: "Bayern hat eine bessere Politik verdient"

"Von der Energiekrise bis zum Lehrermangel: An vielen Stellen zeigt sich, dass die schwarz-orange Koalition den Herausforderungen nicht gewachsen ist", sagte Hagen. Bayern habe eine bessere Politik verdient. "Die Menschen im Freistaat erwarten Taten, keine Fingerzeige nach Berlin." Die FDP werde den Fokus im Wahlkampf konsequent auf die Landespolitik setzen.

Bereits im Jahr 2018 hat Hagen als Spitzenkandidat die Liberalen zurück in den Landtag geführt und ist seitdem Vorsitzender der FDP-Fraktion. 2021 übernahm er zusätzlich den Landesvorsitz seiner Partei. Nach den jüngsten Umfragen ist es aber nicht sicher, dass die FDP wieder ins Maximilianeum einziehen wird.