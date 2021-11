BR24 Rundschau: Söder erklärt neue Corona-Regeln

Verschärfte Corona-Maßnahmen in "regionalen Hotspots", Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht, Neujustierung der Krankenhaus-Ampel. Die bayerische Staatsregierung reagiert auf die rasant steigenden Corona-Zahlen mit einer geänderten Strategie. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) widersprach im Interview mit der BR24 Rundschau der These, er habe die neue Corona-Welle falsch eingeschätzt und verwies erneut auf die "Pandemie der Ungeimpften". Söder sagte: "Wir sind die, die seit Anfang davor warnen, was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt."

Söder rechnet mit Klinikstufe Gelb ab Samstag

Nach den neuen Beschlüssen der Staatsregierung müsste die Krankenhaus-Ampel bayernweit eigentlich heute schon auf Gelb stehen. Der Beschluss müsse aber erst einmal umgesetzt werden und gelte daher erst ab dem Wochenende, so Söder. "Ab Samstag wird sie wahrscheinlich für ganz Bayern schon gelten mit mehr Pflichten", sagte Söder und meinte Maßnahmen wie das verbindliche Tragen von FFP2-Masken oder die Verwendung der 3G+-Regel.

Söder: "Wir haben eine total gespaltene Gesellschaft"

Im Interview mit der BR24 Rundschau erklärte Söder, warum es keine strikteren Regeln als die nun beschlossenen geben werde. "Wir müssen versuchen, die Gesellschaft stärker zusammenzuführen, zusammenzuhalten und trotzdem den Kurs dabei zu finden." Das gestalte sich in diesem Jahr schwieriger als im vergangenen Jahr, als es noch keinen Impfstoff gegeben habe - und als einzige Maßnahme der Lockdown zur Verfügung stand. "Wir haben eine total gespaltene Gesellschaft", diese zusammenzuhalten sei neben der Bekämpfung des Infektionsgeschehens eine zentrale politische Aufgabe.