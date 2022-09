Nach zwei Jahren Pause findet am Sonntag ab 09.00 Uhr zum zehnten Mal ein Marathonlauf rund um den Brombachsee statt. Zum sogenannten Seenlandmarathon werden rund 2.000 Läuferinnen und Läufer erwartet, das sind nach Angaben des Veranstalters etwa ein Drittel weniger als vor der Pandemie.

"Wichtig Menschen in komischen Zeiten zusammen zu bringen"

"Mir ist es wichtig, in diesen komischen Zeiten etwas zu anzubieten und die Menschen wieder zusammen zu bringen", sagt Veranstalter Ulrich Hanus, Sportvermarkter aus Weißenburg. Der Lauf startet in Pleinfeld, die Strecke führt durch den Wald zum Brombachsee. Die Halbmarathon-Läuferinnen und Läufer umrunden den Brombachsee einmal, der Marathon führt zwei Mal um den See. Sportlich ambitionierte sowie Freizeitläufer nehmen an der Veranstaltung teil.

Trommelgruppen und Bands am Brombachsee

Elf Firmen aus der Region stellen Mitarbeitende für Firmenstaffeln. Rund um den See sind mehrere Trommelgruppen und Bands im Einsatz, die die Läuferinnen und Läufer motivieren. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden stammt aus der Region. Start und Zieleinlauf ist auf dem Pleinfelder Volksfestplatz. Hier können Zuschauende das Geschehen am See auch über eine Großleinwand verfolgen. Ein großes Festzelt steht als wetterfester Treffpunkt zur Verfügung.