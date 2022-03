Nach Schießerei in Polling: Polizei nimmt 35-Jährigen fest

In Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der sich mit einer Schusswaffe in einem Wohnhaus verschanzt hatte. Er habe mehrfach Schüsse in Richtung von Polizisten abgegeben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Verletzt dabei niemand.

Psychisch auffälliger Mann rastet aus

Laut Polizei ist ein häuslicher Streit vermutlich die Ursache für die Schießerei. Gegen 15.30 Uhr waren die Einsatzkräfte von Angehörigen und Nachbarn verständigt worden. Ein psychisch auffälliger 35-jähriger Mann war im Laufe eines Streits immer weiter ausgerastet und hatte nach Eintreffen der Polizei mehrere Schüsse in Richtung der Einsatzkräfte abgegeben.

Rund 170 Polizisten im Einsatz, SEK nimmt Mann fest

Rund 170 Einsatzkräfte der Polizei aus der ganzen Region wurden zu dem Großeinsatz zusammengezogen. Einem Sondereinsatzkommando gelang es schließlich, den Mann festzunehmen, der dabei an der Hand verletzt wurde.

Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Anwohner wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Der Polizeieinsatz war gegen 17.30 Uhr beendet.