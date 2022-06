Mann im Murner See untergegangen - Suche bisher erfolglos

Am Murner See bei Wackersdorf im Kreis Schwandorf sind am Dienstagabend ein Mann und eine Frau ins Wasser gefallen. Während die Frau gerettet werden konnte, ging der Mann unter. Eine großangelegte Suchaktion verlief laut Polizei bisher erfolglos.