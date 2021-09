Mahnfeuer für mehr Lärmschutz an der Isental-Autobahn

Die Eröffnung der Isental-Autobahn A 94 jährt sich am 1. Oktober zum zweiten Mal. Seit der jahrzehntelang umstrittene 33 Kilometer lange Abschnitt zwischen Pastetten (Lkr. Erding) und Heldenstein (Lkr. Mühldorf) freigegeben wurde, ist die A 94 zwischen München und Marktl (Lkr. Altötting) durchgängig befahrbar. Für die einen ist sie eine wichtige Verkehrsverbindung, andere erleben sie dagegen als dauerhafte Lärmquelle.

Kritik an Fahrbahnbelag und Lärmschutzwänden

Von Anfang an gab es Beschwerden und bald auch konkrete Forderungen: Es brauche einen Austausch des Fahrbahnbelags sowie "Lückenschließungen“ bei Lärmschutzwänden, die außerdem auch an Brücken mehr als nur ein Spritzschutz sein müssten, und Verbesserungen an den Brückenübergängen. Dort gibt es immer wieder Klagen über laut klackernde Geräusche.

Bund nicht zu Nachbesserungen verpflichtet

Untersuchungen und Messungen der Autobahndirektion Südbayern ergaben dann aber, dass die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Die Schutzwälle und -wände seien ausreichend und der Fahrbahnbelag in Ordnung. Der Bund könnte zwar freiwillig noch mehr investieren, hieß es, verpflichtet sei er dazu aber nicht.

Nützliche Einhausung oder "Brückenkosmetik"?

Mitte September kam dann über Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und andere CSU-Politiker die Mitteilung, dass die Wartungsgänge unter den großen Brücken - vor allem der Isentalbrücke und der Rimbachtalbrücke - nachträglich eingehaust werden sollen, damit sie keinen Resonanzraum für Fahrgeräusche bilden. Anwohner sprachen darauf von "Brückenkosmetik“ und "Psychomaßnahmen“ kurz vor der Wahl. Die entscheidenden Forderungen würden aber weiter unerfüllt bleiben.

Ruf nach "überobligatorischen Möglichkeiten"

Die Landtags-Grünen erinnern nun kurz vor dem Jahrtag an weitere "überobligatorische Möglichkeiten“, wie sie im Gutachten der Autobahndirektion genannt würden: die nachträgliche Erhöhung der Lärmschutzwände auf Brücken für geschätzt 19,2 Millionen Euro sowie die nachträgliche Herstellung eines lärmmindernden Fahrbahnbelags "in Streckenabschnitten mit Waschbetonoberfläche“ für geschätzt 19,6 Millionen Euro. Das müsse man nun in Angriff nehmen, so die Grünen.

Dorfen geht gegen Planänderung vor

Unterdessen geht die Stadt Dorfen noch einen anderen Weg: Sie hat bei der Regierung von Oberbayern einen "Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit einer Planänderung beim Neubau der A 94" gestellt. Sinngemäß wird darin kritisiert, dass die Planung für den bereits zugesagten Lärmschutz an Brücken nachträglich einfach teilweise geändert worden sei. Wie es mit dem Antrag weitergeht, wird auch bei den Bürgerinitiativen gespannt verfolgt.

Feuer an Ort mit Vergangenheit

Das zentrale Mahnfeuer wollen die Bürgerinitiativen Dorfen und Schwindkirchen am Donnerstag um 19 Uhr auf einer Wiese in Eck bei Dorfen entzünden. Die Stelle wurde früher als "Schwammerlplatz“ bezeichnet und war der Ausgangspunkt zahlreicher Widerstandsveranstaltungen gegen die Autobahn durch das Isental. Entlang der Neubaustrecke sollen aber noch weitere kleine Feuer und Fackeln brennen und auch für die Autofahrer sichtbar sein.