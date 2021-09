Vermisstes Mädchen aus Reichenschwand wohlbehalten aufgefunden

Die seit dem Wochenende vermisste 14-Jährige aus Reichenschwand im Landkreis Nürnberger Land ist wieder da. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen am späten gestrigen Dienstagnachmittag von Beamten in der Nürnberger Innenstadt aufgegriffen.

In Nürnberger Innenstadt unterwegs

Die Jugendliche war zuletzt am Freitagabend zu Hause gesehen worden. Sie soll die elterliche Wohnung am Abend oder in der Nacht verlassen haben. Seitdem war sie verschwunden. Anlass zur Sorge hatte auch gegeben, dass das Mädchen laut Polizei zwar körperlich fit, aber auf Medikamente angewiesen war. Die Streifenbeamten trafen die 14-Jährige in Nürnberg aber wohlbehalten an.